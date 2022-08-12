В Минстрое признали невозможность полностью взыскать долги в ЖКХ в России

Замглавы Минстроя Ересько призвал невозможным полностью взыскать долги в ЖКХ в России

Замглавы Минстроя Алексей Ересько в интервью РИА Новости признал, что вернуть часть накопленных долгов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России уже невозможно.

По его словам, размер задолженности в отрасли достиг уже 1,4 триллиона рублей, однако, считает замминистра, эта цифра не отражает реальную картину.

«Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет. Это долги как жителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и предприятий. В полном объеме взыскать их уже невозможно», — сказал Ересько, не уточнив, о каком объеме невозвратных долгов может идти речь и что с ними планируется делать.

Согласно данным Росстата, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что эквивалентно 56,6 миллиардам рублей. Общая сумма задолженности достигла 804,5 миллиардов рублей в первом квартале этого года.