Российский суд дал семь лет мужчине за убийство сожительницы доской от печки

В Тюменской области мужчину осудили на семь лет за убийство сожительницы доской от печки

Заводоуковский районный суд Тюменской области приговорил к семи годам лишения свободы мужчину за убийство сожительницы. Об этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Осужденный признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 7 января в селе Колесниково пара поссорилась, и пьяный фигурант из-за нецензурного оскорбления около 60 раз ударил женщину доской от печки по голове и телу, нанеся ей смертельные травмы.

Во время суда мужчина частично признал вину. Он сказал, что бил сожительницу только по конечностям, а потом уснул и, проснувшись, увидел, что та мертва.

Отмечается, что осужденный имеет отрицательную характеристику по месту жительства, но на учете у психиатра и нарколога не состоит.