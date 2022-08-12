Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российские полицейские ликвидировали цех по производству контрафактной газировки

В Подмосковье сотрудники МВД пресекли производство контрафактной газировки «Натахтари»

Кадр: МВД России

В Подмосковье правоохранители ликвидировали цех по производству контрафактного газировки с этикетками известного бренда. Об этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, помещение находилось в городском округе Шаховская на территории бывшего коровника. Там круглосуточно работали десять уроженцев Средней Азии. Они добавляли в воду химические вещества, затем газировали и разливали напиток в стеклянные бутылки с этикетками. Газировку они продавали через оптовые базы.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр ликвидированного цеха.

Речь идет о напитке «Натахтари», уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Суммарно было изъято более полумиллиона бутылок контрафактной продукции.

Следователи возбудили дело по статьям 171.1 («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») и 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров») УК РФ.

Отмечается, что в настоящий момент задержали одного подозреваемого в организации бизнеса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
SpaceX рассмотрят как замену «Роскосмосу»
Казахстан станет продавать часть своей нефти в обход России
Киевские школы полностью отказались от использования русского языка
Ценам на один тип жилья предрекли снижение
МИД России назвал виновных в ухудшении отношений с Японией
Горящая суперъяхта за миллиард рублей попала на видео
В ДНР рассказали о последствиях обстрела шахт со стороны ВСУ
Описано развитие конфликта между США и Китаем
Унесенный ветром зонт пронзил женщину на пляже
Кадыров призвал «засидевшегося в кресле» главу Рослесхоза приехать в Чечню
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.