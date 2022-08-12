Российские полицейские ликвидировали цех по производству контрафактной газировки

В Подмосковье сотрудники МВД пресекли производство контрафактной газировки «Натахтари»

В Подмосковье правоохранители ликвидировали цех по производству контрафактного газировки с этикетками известного бренда. Об этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, помещение находилось в городском округе Шаховская на территории бывшего коровника. Там круглосуточно работали десять уроженцев Средней Азии. Они добавляли в воду химические вещества, затем газировали и разливали напиток в стеклянные бутылки с этикетками. Газировку они продавали через оптовые базы.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр ликвидированного цеха.

Речь идет о напитке «Натахтари», уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Суммарно было изъято более полумиллиона бутылок контрафактной продукции.

Следователи возбудили дело по статьям 171.1 («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») и 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров») УК РФ.

Отмечается, что в настоящий момент задержали одного подозреваемого в организации бизнеса.