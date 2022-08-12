В ФРГ решили снизить температуру отопления

Министр экономики ФРГ Хабек постановил снизить температуру отопления до 19 градусов

Общественные здания в ФРГ с осени будут отапливаться максимум до 19 градусов. Такое решение принял министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Süddeutsche Zeitung.

«Общественные помещения, за исключением, конечно, больниц и социальных объектов, должны отапливаться только до 19 градусов», — постановил он. Министр указал, что ночью не должны подсвечиваться здания и памятники, а также не должны освещаться рекламные объекты.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ближайшие одну или две зимы Евросоюз должен быть готов провести без российского газа. Также замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс напомнил о важности альтернативной энергетики.

В конце июня депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен раскритиковала идею председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизить температуру отопления в Европе для замены поставок газа по «Северному потоку». По ее словам, это предложение просто нелепо.