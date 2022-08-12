Пользователей Instagram предупредили о слежке

The Guardian: Meta внедрила в Instagram код, который позволяет следить за пользователями

Бывший инженер Google Феликс Краузе предупредил о слежке Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за пользователями. Он заявил, что Meta внедрила в приложение код, который отслеживает переход юзеров по ссылкам. Об этом со ссылкой на исследование Краузе сообщила The Guardian.

По словам специалиста, пользователи, которые переходят по ссылкам в приложении Instagram, попадают на веб-страницы через «браузер внутри приложения», а не через браузеры, установленные на устройствах, такие как Safari или Fire Fox. Краузе утверждает, что этот внутренний браузер Instagram содержит код, с помощью которого Meta может отслеживать посещаемые страницы и действия пользователей.

«Это позволяет корпорации отслеживать клики на рекламные объявления, кнопки, выделение текста, снятие скриншотов, ввод паролей, адресов или данных банковских карт», — заявил он, добавив, что аналогичный код используется в приложении Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Meta признались, что внедрили упомянутый код в приложения соцсетей. Таким образом корпорация якобы агрегирует данные для настройки таргетированной рекламы. Там также отметили, что использование кода соответствует тем настройкам конфиденциальности, которые выбрал пользователь. «Для покупок, совершенных через браузер в приложении, мы запрашиваем согласие пользователя на сохранение платежной информации для целей автозаполнения», — добавили в корпорации.

Ранее специалисты Роскачества дали россиянам рекомендации по защите от слежки в интернете. В частности, они порекомендовали закрыть личные профили в соцсетях и завести отдельный адрес электронной почты для регистрации в интернет-магазинах. Специалисты также посоветовали подключить виртуальный мобильный номер для регистраций на интернет-ресурсах и установить запрет на сохранение файлов cookies.