Наталья Касперская объяснила желание IT-специалистов вернуться в Россию

Глава InfoWatch заявила о действенности мер поддержки IT-специалистов

Президент группы компаний InfoWatch, председатель правления «Отечественного софта» Наталья Касперская прокомментировала результаты опроса IT-специалистов, проведенного Российской ассоциации электронных коммуникаций. Согласно его результатам, более половины уехавших IT-специалистов хотят вернуться в Россию в ближайшие полгода.

Как отмечается, рост желающих вернуться может быть обусловлен такими причинами, как постепенная адаптация бизнеса к новым условиям, выработка конкретных механизмов применения принятых мер поддержки и начало их реализации, сложности с трудоустройством и с обустройством быта в новой стране.

«Приведу пример своей компании. У нас уехало шесть человек, уволился только один. Большинство уже вернулось. Аналогичная ситуация и в других компаниях-разработчиках. Большая часть их программистов, которая релоцировалась в другие страны, не увольнялась, и к настоящему моменту многие уехавшие уже вернулись», — сказала она.

Кроме того, Касперская объяснила причины такого решения специалистов.

«Полагаю, причин несколько. Первое — все осознали, что ситуация эта надолго. Наши вернувшиеся, к примеру, поняли, что страны, куда они уезжали, несопоставимы по уровню жизни с Москвой. Ведь айтишники все-таки довольно избалованы деньгами, условиями работы, уровнем жизни. Очевидно, уровень жизни в других странах их не устроил», — отметила Касперская.

Она также напомнила о мерах поддержки со стороны Минцифры.

«Кроме того, меры поддержки со стороны Минцифры оказали определенный эффект. Многие уехали, потому что боялись призыва в армию. Когда этот риск снялся, то они вернулись. Причем сработала даже не сама отсрочка — ею воспользовались не так много людей, сколько PR-эффект данной меры, несущей определенное психологическое успокоение», — заявила она.

