К 2024 году в России откроют 340 центров цифрового образования детей «ИТ-куб»

В рамках национального проекта «Образование» по всей стране открываются центры для дополнительного обучения детей. В них школьники могут бесплатно изучать перспективные и востребованные направления. К примеру, найти себя в IT-сфере дети могут в Центрах цифрового развития «IT-куб». На сегодняшний день в России открыто 126 таких центров. К в 2024 планируется открыть в общей сложности 340 «IT-кубов».

Один из таких центров уже работает в Ижевске. Здесь детям от 7 до 18 лет доступно 13 образовательных направлений, среди которых — программирование на Python и Java, мобильная разработка, сетевое и системное администрирование, искусственный интеллект и другие. «IT-куб» в Ижевске, как и все подобные центры цифрового образования, оснащен современным оборудованием.

«За год мы обучаем более тысячи школьников. Более 200 учеников нашего центра стали победителями конкурсов и олимпиад всероссийского уровня. Впереди новый учебный год, и на первое место мы ставим качество: качество образования, качество преподавания, успешные проекты и отличные результаты наших учеников в конкурсах и олимпиадах», – подчеркнула директор «IT-куба» в Ижевске Оксана Щелчкова.

Развить талант ребенка в других сферах, таких как наука, искусство и спорт, можно в региональных центрах «Мини-Сириус». Так, в Ижевске работает образовательный центр одаренных детей «ТАУ», где ежегодно более 4 тыс. занимаются дополнительными образовательными программами. Так, дети могут подтянуть свои знания и навыки как в более традиционных сферах, таких как химия, агрономия, экология, так и в самых современных — в нанотехнологиях, биоинженерии, 3D-моделировании и других.