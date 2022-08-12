Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Небензя заявил о карт-бланше Украины от Запада на любые преступления

Постред при ООН Небензя заявил о карт-бланше Украины от Запада на любые преступления
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что у Киева есть карт-бланш от западных стран на любые преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращаясь к западным коллегам по Совбезу, дипломат обвинил их в использовании «вопиющих двойных стандартов и чудес изворотливости, чтобы не бросить и тени ответственности на Киев, вина которого за обстрелы очевидна». По его мнению, в этом проявляется их безответственность.

Также Небензя уличил Запад в неспособности брать на себя ответственность за глобальные проблемы, если они расходятся с его геополитическими интересами.

Ранее Василий Небензя обвинил Запад в развязанной против России войне лжи на тему Украины. По его словам, западные страны отказываются называть вещи своими именами. Он добавил, что российская сторона на протяжении полугода наблюдает развязанную против нее «не просто дезинформационную войну, а войну лжи».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС
Небензя заявил о карт-бланше Украины от Запада на любые преступления
Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма
Начало чемпионата мира по футболу в Катаре перенесли
В России заявили о провале западных санкций
Захарова прокомментировала рассекреченные Украиной детали переговоров в Германии
В России оценили готовность соглашения по иранской ядерной сделке
Аналитик спрогнозировал возможное падение доллара
Небензя обвинил Запад в развязанной против России войне лжи
СК расследует отказы тяжелобольным россиянам в выдаче лекарств и медизделий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.