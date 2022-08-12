Постред при ООН Небензя заявил о карт-бланше Украины от Запада на любые преступления

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что у Киева есть карт-бланш от западных стран на любые преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращаясь к западным коллегам по Совбезу, дипломат обвинил их в использовании «вопиющих двойных стандартов и чудес изворотливости, чтобы не бросить и тени ответственности на Киев, вина которого за обстрелы очевидна». По его мнению, в этом проявляется их безответственность.

Также Небензя уличил Запад в неспособности брать на себя ответственность за глобальные проблемы, если они расходятся с его геополитическими интересами.

Ранее Василий Небензя обвинил Запад в развязанной против России войне лжи на тему Украины. По его словам, западные страны отказываются называть вещи своими именами. Он добавил, что российская сторона на протяжении полугода наблюдает развязанную против нее «не просто дезинформационную войну, а войну лжи».