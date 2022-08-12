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69-я параллель

Оленеводам предрекли сохранение традиционного уклада

Сотрудник Центра изучения Арктики Филант предрек сохранение уклада оленеводов в Арктике

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Уклад оленеводов, живущих в российской Арктике, сохранится и в двадцать первом веке. Эту тенденцию предрек ведущий научный сотрудник сектора социально-экономических исследований Научного центра изучения Арктики Константин Филант в интервью «Российской газете».

По словам Филанта, жизнь оленеводов неизбежно трансформируется, и их число сократится, однако часть жителей Арктики продолжит заниматься традиционным хозяйством. Он объяснил, что даже уехавшие из тундры бывшие оленеводы будут возвращаться на сезон, чтобы помочь родственникам с выпасом.

«Все тундровики, конечно, не переедут. Хотя процесс этот будет неизбежно нарастать. Сохранится и оленеводство. Только формы его трансформируются. Сегодня есть немало оленеводов, которые живут и работают в городе или поселке, но у них есть животные, которых пасут родственники в общем стаде. Традиционный образ жизни не умрет», — заявил Филант.

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Также ученый отметил, что Россия — одна из немногих стран, где народы по-прежнему могут вести кочевой образ жизни, так как этому способствуют сохранение открытых пространств и кормовой базы для скота.

Ранее исследователи надели на обитающих в Ямало-Ненецком автономном округе оленей цифровые ошейники. С помощью гаджетов ученые смогут следить за тундрой и контролировать ритмы кормления животных.

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Валерий Розенберг
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