Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин пытался зарезать коллегу из-за кражи двух конфет и попал под следствие

В Нижнем Тагиле осудят 44-летнего строителя за попытку зарезать коллегу из-за двух конфет

Фото: Shutterstock

Пригородный районный суд Нижнего Тагила рассмотрит дело 44-летнего местного жителя об убийстве коллеги из-за конфет. Об этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, в мае россиянин приехал на подработку в село Мокроусское, где поселился с коллегами в строительных постройках, предоставленных работодателем.

Днем 19 мая пьяный фигурант поссорился с жильцом соседнего барака из-за двух конфет, взятых со стола без спроса. Тогда обвиняемый ударил семь раз ножом работника в грудь и шею. Раненый мужчина сумел дать отпор оппоненту, выгнал его из комнаты и позвал помощь.

Врачам удалось спасти жертву. Следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
Сексолог рекомендовал женщинам не отказываться от секса в пользу шоколада
Специалист Сивков раскрыл планы Украины относительно Запорожской АЭС
Застрявшего вора спасли из прорытого им тоннеля в банк
Боб Дилан потребовал компенсацию после ложных обвинений в насилии
«Торино» назвали трамплином для Миранчука в европейский топ-клуб
Защита обжаловала арест подозреваемой в вымогательстве журналистки Баязитовой
Россиянин пытался зарезать коллегу из-за кражи двух конфет и попал под следствие
11 человек погибли в результате стрельбы в Черногории
Захарова призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.