Россиянин пытался зарезать коллегу из-за кражи двух конфет и попал под следствие

В Нижнем Тагиле осудят 44-летнего строителя за попытку зарезать коллегу из-за двух конфет

Пригородный районный суд Нижнего Тагила рассмотрит дело 44-летнего местного жителя об убийстве коллеги из-за конфет. Об этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, в мае россиянин приехал на подработку в село Мокроусское, где поселился с коллегами в строительных постройках, предоставленных работодателем.

Днем 19 мая пьяный фигурант поссорился с жильцом соседнего барака из-за двух конфет, взятых со стола без спроса. Тогда обвиняемый ударил семь раз ножом работника в грудь и шею. Раненый мужчина сумел дать отпор оппоненту, выгнал его из комнаты и позвал помощь.

Врачам удалось спасти жертву. Следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство.