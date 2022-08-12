В России осудили гражданина Украины за контрабанду танковых перископов

В Курской области суд вынес приговор гражданину Украины за контрабанду танковых перископов

Суджанский районный суд Курской области вынес приговор 63-летнему гражданину Украины, который пытался провести незаконно через российскую границу восемь танковых перископов. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов региона Анна Полянская.

Мужчина признан виновным по статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу военной техники»). Он полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Суд выяснил, что неустановленное лицо переправило в Курскую область через курьерскую доставку знакомому местному жителю восемь танковых наблюдательных перископов, используемых для наблюдения за местностью и предназначенных для комплектования военной техники. Он, в свою очередь, передал оборудование подсудимому, который должен был на своем грузовике вывезти его из России на Украину за денежное вознаграждение. Однако на границе таможенники обнаружили контрабанду и вызвали сотрудников ФСБ. Российская спецслужба возбудила уголовное дело.