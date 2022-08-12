Алексей Навальный получил предостережение в колонии за создание профсоюза

Основатель ФБК Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), отбывающий наказание в колонии строгого режима в Мелехове Владимирской области, получил предостережение администрации за создание профсоюза. Об этом сообщается на сайте Ковровского городского суда.

Уточняется, что в июне осужденный направил в адрес начальника ИК-6 УФСИН России уведомление о создании профсоюза «Промзона» и о его вступлении в указанное объединение.

В августе Навальному объявили официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения». Основатель ФБК считает предостережение незаконным, дело будет рассмотрено в суде, дата пока не назначена.

14 июня стало известно, что Навального этапировали в колонию строгого режима во Владимирской области. До этого он содержался в исправительной колонии №2 в Покрове.

Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил основателя ФБК к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. В конце мая Навальный сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело — он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам. Ему грозит еще до 15 лет лишения свободы.