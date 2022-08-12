В ЛНР из стихийных захоронений извлекли останки более ста человек

В ЛНР из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки 109 человек

Руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока рассказала, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) извлекли останки более ста человек из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе. Ее слова приводит РИА Новости.

«В Рубежном мы работаем всего десять дней, подняты 109 останков», — сказала Сорока, добавив, что, по предварительным данным, в стихийных захоронениях в Рубежном погребены около 500 человек.

Всего, по ее словам, в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Попасной, по предварительным данным, 1,5 тысячи таких стихийных захоронений.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно утром 24 февраля. В обращении к россиянам президент страны Владимир Путин указал, что на такую меру Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).