Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР из стихийных захоронений извлекли останки более ста человек

В ЛНР из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки 109 человек

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока рассказала, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) извлекли останки более ста человек из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе. Ее слова приводит РИА Новости.

«В Рубежном мы работаем всего десять дней, подняты 109 останков», — сказала Сорока, добавив, что, по предварительным данным, в стихийных захоронениях в Рубежном погребены около 500 человек.

Всего, по ее словам, в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Попасной, по предварительным данным, 1,5 тысячи таких стихийных захоронений.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно утром 24 февраля. В обращении к россиянам президент страны Владимир Путин указал, что на такую меру Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на строительство на Украине завода Bayraktar
В ЛНР из стихийных захоронений извлекли останки более ста человек
Собчак «попала в ад» и сняла его на видео
Германии предрекли подорожание нефти после замены российского топлива
США перебросят элитную дивизию в Европу
Суд рассекретил ордер на обыск поместья Трампа
Бывший чемпион жестко высказался о бонусах за бои в UFC
Вучич отказался давать обещания по вопросу санкций против России
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области
В Китае заявили о конце гегемонии США в небе около Аляски
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.