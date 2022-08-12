США обвинили Китай в неадекватной реакции на визит Пелоси на Тайвань
Власти Китая неадекватно отреагировали на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, считают власти США. Несмотря на это, Вашингтон продолжит сотрудничать с Тайбэем, пишет Reuters.
В Белом доме заявили, что КНР до сих пор оказывает давление на остров из-за состоявшейся поездки американского политика. «На прошлой неделе Китай использовал визит спикера Палаты представителей, который полностью согласуется с нашей политикой [«одного Китая»] и не является чем-то беспрецедентным, в качестве предлога для начала кампании усиленного давления на Тайвань», — с таким обвинением выступил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.
2 августа Пелоси приземлилась в аэропорту Суньшань на Тайване. Азиатское турне спикера палаты представителей Конгресса США стало одним из самых обсуждаемых событий той недели из-за серии громких заявлений, сделанных как в Вашингтоне, так и в Пекине. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что это событие нарушает Принцип одного Китая, посягает на суверенитет страны и является политической провокацией.