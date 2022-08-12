США обвинили Китай в неадекватной реакции на визит Пелоси на Тайвань

Власти США сочли реакцию Китая на визит Нэнси Пелоси на Тайвань неадекватной

Власти Китая неадекватно отреагировали на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, считают власти США. Несмотря на это, Вашингтон продолжит сотрудничать с Тайбэем, пишет Reuters.

В Белом доме заявили, что КНР до сих пор оказывает давление на остров из-за состоявшейся поездки американского политика. «На прошлой неделе Китай использовал визит спикера Палаты представителей, который полностью согласуется с нашей политикой [«одного Китая»] и не является чем-то беспрецедентным, в качестве предлога для начала кампании усиленного давления на Тайвань», — с таким обвинением выступил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.

2 августа Пелоси приземлилась в аэропорту Суньшань на Тайване. Азиатское турне спикера палаты представителей Конгресса США стало одним из самых обсуждаемых событий той недели из-за серии громких заявлений, сделанных как в Вашингтоне, так и в Пекине. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что это событие нарушает Принцип одного Китая, посягает на суверенитет страны и является политической провокацией.