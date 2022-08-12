Сотрудники ФСБ и МВД изъяли емкости с порохом и пистолет из гаража москвича

В Москве сотрудники ФСБ и МВД изъяли 4 емкости с порохом и 252 патрона из гаража мужчины

В Москве сотрудники МВД и ФСБ задержали 47-летнего жителя столицы за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов в гараже. Об этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Полицейские изъяли у москвича четыре емкости со смесью пороха массой 164,3 грамма, 252 патрона, пистолет для бесшумной стрельбы, глушитель и две части затвора от винтовки Мосина. Также в гараже были найдены магазины и стволы от пистолетов Макарова (ПМ).

В отношении мужчины возбудили дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ. Ему грозит от шести до восьми лет колонии. «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавил Васенин.