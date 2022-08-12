В ДНР рассказали о последствиях обстрела шахт со стороны ВСУ

Замглавы НМ ДНР Басурин заявил, что помимо шахт ВСУ атакуют объекты жизнеобеспечения

Помимо шахт Вооруженные силы Украины (ВСУ) также атакуют объекты жизнеобеспечения. О последствиях обстрелов рассказал заместитель главы Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин во время эфира «Первого канала».

«В результате обстрелов идет повреждение электросетей, а без электричества шахты не могут работать», — заявил замглавы, добавив, что в таком случае люди не могут выбраться из-под земли. По его словам, для это оставшиеся в шахтах ремонтируют электросеть или уже над землей работники ремонтируют электросеть, чтобы дать напряжение и поднять людей.

Басурин сообщил, что в результате обстрела ВСУ по распределяющей подстанции четыре района частично оказались без света. Отмечается, что до сих пор идут ремонтные работы.

«Если нет электричества, оборудование работать не может, никто не может дозвониться», — так ответил замглавы на вопрос о проблемах со связью при попытке дозвониться в Донецк.