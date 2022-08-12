В Эстонии назвали проблемой выданные россиянам другими странами ЕС визы

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс назвал проблемой выданные россиянам другими странами ЕС визы

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс назвал проблемой выданные россиянам другими странами Европейского Союза (ЕС) визы. Его слова прив3129450ria.ru/" target="_blank" class="source">РИА Новости.

Министр отметил, что с 18 августа вступает запрет на въезд в Эстонию россиян с шенгенскими визами, выданными Таллином. Как считает Ляэнеметс, более серьезный вызов — это шенгенские визы, выданные россиянам в других странах Евросоюза.

«Беспокойство вызывает то, что в Эстонию могут въехать, ну, не знаю, 131 тысяча человек, получивших визы в других государствах Европы, которые будут следовать транзитом, для нас это более серьезный вызов», — подчеркнул глава МВД. Он добавил, что, если закрыть границы внутри Шенгенского пространства, это приведет к проблемам у самих жителей Эстонии.

«Гораздо разумнее сделать это сообща с другими странами ЕС», — пояснил Ляэнеметс.

11 августа МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. Запрет на въезд вступает в силу 18 августа.