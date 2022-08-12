Нацпроекты открыли в России более 40 промпарков

Из 70 промпарков 40 профинансированы нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»

В России работает более 70 промышленных парков и технопарков, из которых более 40 профинансированы национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Всего в таких парках размещено 1,9 тысячи производственных предприятий. До конца года планируется завершить строительство еще 14 новых объектов.

Промышленные парки и технопарки создаются по всей стране, это одна из самых эффективных мер поддержки российского бизнеса, которая пользуется высоким спросом среди предпринимателей. Льготные условия аренды площади на промпарках и технопарках помогают предприятиям быстрее открываться и развиваться на готовой инфраструктуре.

«В 42 регионах страны мы поддержали создание более 70 производственных и инновационных площадок, оснащенных современным оборудованием. На действующих площадках размещено почти 2 тысячи компаний-резидентов, работают около 40 тыс. сотрудников. Открытие промышленных парков и технопарков – одна из самых востребованных мер поддержки предпринимателей. Мы видим большой запрос от бизнеса и регионов на создание подобных объектов», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Так, в северо-восточной промышленной зоне Ижевска расположен промышленный парк «Металлургический», он специализируется на металлургии, металлообработке и машиностроении. Его площадь в 8,34 гектара и проектная мощность в 70 тысяч квадратных метров позволяют разместиться самым современным высокотехнологичным производственным линиям. На территории парка есть газоснабжение, отопление, электроподстанция и прочая необходимая инфраструктура.

В промпарке производят готовые металлические изделия, различное оборудование, автотранспортные средства и прицепы. Так, одним из ключевых резидентов парка считается НПП «ГидроКуб», где проектируют и изготавливают гидравлическое оборудование. Благодаря нацпроекту, предприятию удалось расширить производственные мощности, закупить новое современное оборудование и выйти на новую ступень развития — только за прошлый год продажи компании выросли на 91процент.

Еще один важный резидент — «Техностудия Профиль», он производит системы для заточки ножей. Компания регулярно получает финансовую и нефинансовую поддержку от нацпроектов, в частности, в сфере обучения персонала, что играет большую роль в развитии компании. В общей сложности, благодаря открытию промпарка, в городе появилось 980 рабочих мест.