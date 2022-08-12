Специалист Сивков раскрыл планы Украины относительно Запорожской АЭС

Специалист Сивков назвал последствия взрыва ЗАЭС и объяснил, зачем это нужно Украине

Несмотря на кажущуюся абсурдность действий Украины относительно Запорожской атомной электростанции, она преследует вполне конкретные задачи. Главные из них — остановить продвижение спецоперации и направить ресурсы России на ликвидацию последствий атомной аварии. Такое мнение высказал военный специалист и доктором военных наук Константин Сивков на шоу «Дайте сказать!».

Аналитик отметил, что обстрел АЭС — акт ядерного терроризма. Еще в 2021 году президент Зеленский заговорил о возврате Украине статуса ядерной державы.

«Понятно, что быстро Украина сделать ядерную бомбу не сможет, но способна создать "грязную" бомбу. Что такое "грязная" бомба — это радиоактивные отходы, которые взрывом распыляются на определенные территории. Поэтому устроить из Запорожская АЭС большую ядерную бомбу грязного типа было бы очень приятно», — отметил специалист.

Таким образом Украина может решить несколько задач. Все эти достижения в глазах адекватной мировой общественности выглядят сомнительно, но Киев до последнего времени был готов к решительным действиям.

«Во-первых, создалась бы зона полного отчуждения, где невозможны ни продвижение войск, ни проживание мирного населения. То есть значительно осложняются действия наших войск. Во-вторых, это отвлекает огромные ресурсы России для проведения дезактивации зараженной территории. А это хуже будет, чем Чернобыль. Третье — это огромные жертвы среди мирного населения, которое уже для них вражеское», — перечислил Константин Сивков.

У этих действий есть и экономический аспект. Россия интенсивно восстанавливает восточные регионы Украины. Сейчас строят жилые кварталы в Мариуполе, для этого необходимо большое количество электроэнергии. А она подается из Запорожской АЭС.

«Кроме этого, 60 процентов энергии идет на Украину. Обрубание этой энергии даст возможность украинской пропаганде обвинить в этом Россию. Там же люди отрезаны от информации. Тем самым спровоцировать население на войну против нашей страны», — продолжил эксперт.

Это также и шантаж Европы. Украина пытается заставить европейцев масштабно помогать Киеву.

«Арестович объявил, что для успешного наступления им нужны поставки вооружения и техники из Европы. А ЕС им это все не дает и, более того, начинает замедлять поставки вооружения. Но, по всей видимости, Зелескому в той же самой Европе объяснили, что так делать нельзя. И сейчас эти действия будут приостанавливаться», — высказал мнение Константин Сивков.

Специалист добавил, что самоубийственную политику сегодня ведет не только Украина, но и Европа, отказывающаяся от российского газа. Ведь энергия нужна не только для отопления городов, но и для производства пластмассы. А это вся автомобильная техника, микроэлектроника и авиастроение.

«Для чего это все делается? Западноевропейский обыватель ожирел, комфортно себя чувствует и его надо мобилизовать. Один из мотивов, который заставляет европейскую элиту так издеваться над своими гражданами, мобилизовать их на борьбу с Россией. Однако, европейские народы начинают понимать, что враг из семей не Россия, а Шольц», — высказал предположение военный специалист.

Наша страна не отказывается поставлять газ Европе несмотря на все провокации и недружественные акции с ее стороны. Именно чиновники Евросоюза отказываются от энергоресурсов. Это они не поставляют турбину, необходимую для работы «Северного потока», напомнил аналитик.

«Обыватель начинает прозревать и у них не получается создать нацию войны. Из Украины получилась нация войны, но она слабовата для борьбы с Россией. Им хотелось бы иметь гитлеровскую Германию, но у них ничего не получается», — добавил Константин Сивков.

