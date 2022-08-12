Силовые структуры
Троих бывших сотрудников МВД осудят за получение взятки от продавца наркотиков
В Ставрополе троих бывших сотрудников МВД осудят за получение взятки в 900 тысяч рублей
В Ставрополе троих бывших сотрудников МВД осудят за злоупотребление полномочиями и получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Также одному из них вменяют незаконное хранение и приобретение наркотиков. Сейчас соучастники находятся в СИЗО.
По данным следствия, в октябре 2020 года полицейские получили более 900 тысяч рублей от жителя Пензы. Со своей стороны стражи порядка обещали ему не проводить проверку по факту продажи наркотиков в особо крупном размере.
Преступление выявили сотрудники ФСБ. В ходе обысков у одного из полицейских было найдено 1,8 грамма наркотика.