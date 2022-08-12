Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Троих бывших сотрудников МВД осудят за получение взятки от продавца наркотиков

В Ставрополе троих бывших сотрудников МВД осудят за получение взятки в 900 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

В Ставрополе троих бывших сотрудников МВД осудят за злоупотребление полномочиями и получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также одному из них вменяют незаконное хранение и приобретение наркотиков. Сейчас соучастники находятся в СИЗО.

По данным следствия, в октябре 2020 года полицейские получили более 900 тысяч рублей от жителя Пензы. Со своей стороны стражи порядка обещали ему не проводить проверку по факту продажи наркотиков в особо крупном размере.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. В ходе обысков у одного из полицейских было найдено 1,8 грамма наркотика.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
Сексолог рекомендовал женщинам не отказываться от секса в пользу шоколада
Специалист Сивков раскрыл планы Украины относительно Запорожской АЭС
Застрявшего вора спасли из прорытого им тоннеля в банк
Боб Дилан потребовал компенсацию после ложных обвинений в насилии
«Торино» назвали трамплином для Миранчука в европейский топ-клуб
Защита обжаловала арест подозреваемой в вымогательстве журналистки Баязитовой
Россиянин пытался зарезать коллегу из-за кражи двух конфет и попал под следствие
11 человек погибли в результате стрельбы в Черногории
Захарова призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.