В Ижевске состоялась масштабная реконструкция стадиона у школы

В рамках проекта «Спорт-норма жизни» в Ижевске реконструировали стадион у школы №42

В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в Ижевске реконструировали стадион у школы №42. Всего на обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса выделили 51 миллион рублей. Прежний стадион площадью менее 10 тысяч квадратных метров был построен в 1985 году. В 2020 году, благодаря активной деятельности директора школы Зои Крутых и родительской общественности, было принято решение реконструировать стадион и создать на его месте целый спортивный комплекс, отвечающий всем современным требованиям.

Так, всего за год у школы появился комплекс спортивных сооружений общей площадью более 28 тысяч квадратных метров. На его территории расположили футбольное поле с искусственным травяным покрытием и дренажной системой, трёхполосные беговые дорожки с резиновым покрытием, зону для прыжков в длину, хоккейную площадку и сборно-разборные трибуны на сотню мест. Кроме того, в составе комплекса есть воркаут-площадка и специальная территория для игровых видов спорта для всех желающих позаниматься.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, теперь в регионе появился еще один современный физкультурно-оздоровительный комплекс, где ученики ижевской школы номер №42 и жители близлежащих домов могут заниматься самыми разными видами спорта — от баскетбола до хоккея.

В общей сложности в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография» в Удмуртии за последнии три года открыли 41 площадку для выполнения нормативов ГТО, 7 межшкольных стадионов, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса и региональный центр по лыжным гонкам в Шаркане. Сейчас на территории республики ведется реконструкция ледового дворца «Ижсталь»; до конца года планируется установить еще 3 площадки ГТО и поддержать 8 организаций в подготовке кадров для спортивных команд и поставке нового оборудования. Всего за время существования федерального проекта по всей стране открыли 373 спортивных объекта и более 1500 площадок ГТО.