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Швеция допустила производство оружия для Украины

Глава Минобороны Швеции Хультквист допустил производство оружия для Украины

Фото: Jessica Gow / Globallookpress.com

Швеция может начать производить оружие для Украины. Такой вариант допустил глава Минобороны страны Петер Хультквист, его слова приводит SVT.

«Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно напрямую поставлять Украине», — указал он в ходе конференции с участием глав оборонных ведомств 17 стран в Дании. По словам министра, участие могут принять также Словакия, Польша и Чехия.

Хультквист рассказал, что речь в первую очередь идет об артиллерийских системах. При это он отметил, что еще рано говорить о деталях. Министр также заявил о планах создать фонд, в который страны смогут выделять Украине финансовые ресурсы на производство оружия.

Ранее Украина обратилась к США с просьбой обеспечить поставки боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS. Киев также рассчитывает получить больше беспилотников.

В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша начнут вместе производить оружие, открыв совместное предприятие. В будущем стороны надеются создать совместные виды оборонительного вооружения.

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Алина Гончарова
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