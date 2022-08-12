Швеция допустила производство оружия для Украины

Глава Минобороны Швеции Хультквист допустил производство оружия для Украины

Швеция может начать производить оружие для Украины. Такой вариант допустил глава Минобороны страны Петер Хультквист, его слова приводит SVT.

«Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно напрямую поставлять Украине», — указал он в ходе конференции с участием глав оборонных ведомств 17 стран в Дании. По словам министра, участие могут принять также Словакия, Польша и Чехия.

Хультквист рассказал, что речь в первую очередь идет об артиллерийских системах. При это он отметил, что еще рано говорить о деталях. Министр также заявил о планах создать фонд, в который страны смогут выделять Украине финансовые ресурсы на производство оружия.

Ранее Украина обратилась к США с просьбой обеспечить поставки боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS. Киев также рассчитывает получить больше беспилотников.

В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша начнут вместе производить оружие, открыв совместное предприятие. В будущем стороны надеются создать совместные виды оборонительного вооружения.