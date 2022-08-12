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Москвичку обвинили в организации похищения собиравшегося уехать в США мужа

В Москве женщина организовала похищение собиравшегося эмигрировать в США мужа

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительницу Москвы обвинили в организации похищения супруга, который собирался эмигрировать в США. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает Telegram-канал издания Baza.

9 июня к некоему Мирлану обратились неизвестные и заявили, что его брата похитили. Когда тот приехал по указанному адресу, чтобы обсудить ситуацию, его скрутили, отвезли в лес и там избили, а затем доставили в одну из московских квартир, где продолжили избивать, требуя 1,3 миллиона рублей. Также потерпевшему угрожали пистолетом.

При этом подельники отпустили брата пленника, которого действительно похитили ранее. Он сразу обратился в полицию. Через несколько дней правоохранители освободили Мирлана. После этого мужчина предположил, что преступление организовала его жена. Она была недовольна тем, что взяла по просьбе супруга кредит на миллион рублей, который тот потратил.

Правоохранители задержали женщину. Она объяснила, что хотела лишь припугнуть избранника, пообещав знакомым за это 300 тысяч рублей, однако мужчины решили действовать другими методами. Москвичке грозит до 15 лет колонии.

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Елизавета Новикова
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