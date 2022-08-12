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Калининградский зоопарк выпустил первого из спасенных в 2022 году тюленей

Калининградский зоопарк выпустил с реабилитации первого из спасенных в 2022 году тюленей

Специалисты Калининградского зоопарка совместно с сотрудниками нацпарка «Куршская коса» выпустил первого из четырех спасенных в этом году тюленей. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Самец оказался на воле 11 августа. Его нашли на пляже Светлогорска 2 апреля, когда ему было около месяца. На тот момент тюлень весил всего 11 килограмм, хотя норма для такого возраста — 35-40 килограмм.

«Главной задачей зоопарка было помочь малышу набрать нужный вес. Первое время тюлень отказывался есть самостоятельно, соглашаясь только брать рыбу с рук. Тогда ему в бассейн стали выпускать живую рыбу, малыш начал охотиться, а после есть все, что предлагали. Когда животное набрало достаточный вес, его и остальных спасенных тюленей перевели в помещение с бассейном для реабилитации», — сообщили в зоопарке.

Там уточнили, что главным критерием готовности к возвращению стали возраст и вес животного. Выпущенный самец после реабилитации весит 40 килограмм.

Сергей Истомин
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