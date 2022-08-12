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Троих российских полицейских осудили за попытку оговорить невиновного

В Татарстане троих полицейских осудили за попытку обвинить невиновного ради показателей

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Набережночелнинский суд Татарстана отправил в колонию троих полицейских за попытку обвинить в преступлении невиновного мужчину ради повышения показателей. Об этом этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Вину в содеянном они не признали. Одного из сотрудников МВД осудили на три года и восемь месяцев, двоих — на один год и три месяца.

Судом установлено, что сотрудники МВД, желая впечатлить начальство, с помощью угроз заставили россиянина оговорить себя и признаться в незаконном обороте и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Его кандидатуру они выбрали, так как тот был неоднократно судим, и никто бы не усомнился в его виновности.

Позже потерпевший обратился в оперативно-розыскную часть собственной безопасности (ОРЧ СБ) МВД по Татарстану. После этого соучастников задержали.

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Елизавета Новикова
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