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ФСБ задержала россиянина за экстремизм и оскорбление чувств верующих

В Севастополе мужчине грозит до пяти лет за экстремизм и оскорбление чувств верующих

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму сотрудники регионального УФСБ задержали 42-летнего жителя Севастополя за призывы к экстремизму и оскорбление чувств верующих. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным спецслужбы, россиянин оставил несколько комментариев в группах во «ВКонтакте», которые призывали к насилию в отношении лиц определенных национальностей и профессий. Кроме того, он пытался разжечь ненависть по расовому признаку и неуважительно высказывался о религии.

По факту произошедшего следователи УФСБ возбудили дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), части 1 статьи 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Екатерина Власова
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