В Екатеринбурге бывший депутат предстанет перед судом присяжных за бандитизм и убийство

В Екатеринбурге начинается суд над бывшим депутатом Артемовской городской думы Геннадием Виноградовым и его сыном Романом, которых обвиняют в руководстве бандой, убийстве и покушении, а также незаконном обороте оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Их будут судить присяжные, соответствующее ходатайство фигурантов дела было удовлетворено на заседании. На 11 сентября назначен отбор заседателей в коллегию.

По версии следствия, Виноградов-старший с 1992 года возглавлял вооруженную банду, которая просуществовала до мая 2021 года, когда он был задержан вместе с сыном по подозрению в убийстве предпринимателя Андрея Буксина, застреленного в Артемовском в 2003 году. Следствие считает, что мотивом расправы стало здание в поселке Красногвардейском, в котором бизнесмен хотел открыть точку общепита, однако эти планы противоречили интересам Виноградовых, занимавшихся таким же бизнесом. Кроме этого, экс-депутату вменяется покушение на убийство депутата гордумы Артемовского главного редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева в 2017 году.

Всего отцу и сыну инкриминируют 11 преступных эпизодов.