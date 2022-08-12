Российский суд арестовал взявшего в заложники сожительницу и ее дочь мужчину

Под Новосибирском мужчина c ножом взял в заложники сожительницу и ее 16-летнюю дочь

В Новосибирской области суд арестовал 26-летнего мужчину, который взял в заложники 41-летнюю сожительницу и ее 16-летнюю дочь. Об этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 7 августа обвиняемый находился дома с сожительницей и ее несовершеннолетними детьми. Под действием наркотиков он, угрожая ножом, взял женщину в заложники. Взамен на ее жизнь мужчина потребовал вызвать полицию, снять с него уголовную ответственность и прекратить преследование. Женщине удалось вырваться из рук фигуранта, но тот успел схватить ее дочь и, приставив нож к шее девушки, снова выдвинул те же требования, добавив к ним просьбу возбудить дело в отношении продавца наркотиков.

Прибывшие полицейские отвлекли фигуранта, а силовики остановили его с помощью табельного оружия.

Мужчину доставили в больницу, после чего задержали. Сожительница и ее 12-летний сын не пострадали, а дочь получила порезы пальцев рук. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушение на убийство и захвате заложников.