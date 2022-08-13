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Россия допустила асимметричный ответ на действия США

Представитель МИД России Дарчиев допустил асимметричный ответ на действия США

Фото: Pixabay

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в беседе с ТАСС допустил, что Москва может использовать асимметричный ответ на действия США в отношении российских дипломатов.

По словам представителя ведомства, российские загранучреждения в США работают в сложных условиях, в атмосфере «насаждаемой американскими властями русофобии» на фоне постоянно вводимых ограничений.

«Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти», — сказал Дарчиев, добавив, что Россия не заинтересована в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры.

Как подчеркнул Дарчиев, продолжается «визовая война», начатая США, в результате которой диппредставительства испытывают серьезные кадровые трудности.

Ранее он рассказал, что Москва предупредила Вашингтон об опасности пересечения точек невозврата, после которых может произойти разрыв дипломатических отношений. Дарчиев предостерег американцев от признания России «страной-спонсором терроризма».

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Марина Совина
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