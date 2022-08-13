Финляндия нашла способ сократить выдачу виз россиянам

Глава МИД Финляндии Хаависто определил механизм сокращения выдачи россиянам турвиз

Финляндия определила механизм сокращения выдачи туристических виз россиянам. Его в интервью MTV3 описал глава МИД страны Пекка Хаависто.

По его словам, страна могла бы принимать заявления на турвизы в один день недели. «На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», — объяснил он.

По мнению министра, такая мера значительно замедлила бы выдачу туристических виз в России. Кроме того, ее можно реализовать на национальном уровне законодательства.

В конце июля сообщалось, что Финляндия стала в 10 раз чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз.