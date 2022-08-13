Дети играли с мертвым голубем на площадке в российском городе и попали на видео

В Твери дети играли с мертвым голубем на площадке во дворе жилого дома

В Твери местные жители сняли на видео, как дети играют с мертвым голубем на детской площадке во дворе жилого дома. Соответствующие кадры анонимно выложили в паблике «Осторожно, Тверь!» во «ВКонтакте».

На записи видно, как дети перекидывают тушку голубя из рук в руки и пинают ее ногами. Один из мальчиков забирается на детскую площадку и подкидывает птицу вверх. Рядом с детьми все это время находится взрослая женщина, вероятно, мать одного из них, которая не вмешивается в игру.

В комментариях горожане утверждают, что на кадрах запечатлены дети мигрантов из стран СНГ.

В 2020 году в Свердловской области две местные школьницы поймали голубя, сели на скамейку и принялись заживо его ощипывать. Девочки поймали птицу у торгового центра, приманив ее едой.

