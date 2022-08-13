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В Совфеде назвали невозможной экономическую изоляцию России

Сенатор Пушков назвал невозможной экономическую изоляцию РФ после отказа Турции от санкций
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Турции об отказе от санкций против России на фоне ее спецоперации на Украине. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что не только Турция мешает планам Запада изолировать Россию в мировой торговле. Он напомнил, что оборот Анкары и Москвы составляет 33 миллиарда долларов, а Москвы и Пекина еще больше: за семь месяцев 2022 года он достиг почти 98 миллиардов долларов. Поэтому политик назвал невозможной экономическую изоляцию России после отказа Турции от санкций.

«Миссия невыполнима. И в последнее время на Западе об этом часто пишут. Поэтому точнее будет сказать, что Турция - единственная страна западного альянса, которая не поддерживает политику изоляции России. И здесь роль Турции очевидна», — заключил представитель Совфеда.

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Марина Совина
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