В Совфеде назвали невозможной экономическую изоляцию России

Сенатор Пушков назвал невозможной экономическую изоляцию РФ после отказа Турции от санкций

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Турции об отказе от санкций против России на фоне ее спецоперации на Украине. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что не только Турция мешает планам Запада изолировать Россию в мировой торговле. Он напомнил, что оборот Анкары и Москвы составляет 33 миллиарда долларов, а Москвы и Пекина еще больше: за семь месяцев 2022 года он достиг почти 98 миллиардов долларов. Поэтому политик назвал невозможной экономическую изоляцию России после отказа Турции от санкций.

«Миссия невыполнима. И в последнее время на Западе об этом часто пишут. Поэтому точнее будет сказать, что Турция - единственная страна западного альянса, которая не поддерживает политику изоляции России. И здесь роль Турции очевидна», — заключил представитель Совфеда.

