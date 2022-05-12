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В Турции заявили о расколе Европы из-за российского газа

Турецкий экономист Карагель заявил о расколе Европы надвое из-за поставок газа из России

Фото: Pixabay

Турецкий экономист Эрдал Карагель в колонке для издания Yeni Safak заявил, что Европа раскололась из-за вопроса поставок газа из России. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт объяснил, что зависимость стран Евросоюза от природного газа достигает порядка 40 процентов, а в случае некоторых стран — 100 процентов. Из-за этого между государствами остаются разногласия о возможных решениях этой проблемы. Экономист подчеркнул, что раскол Европы надвое произошел из-за российского газа.

«По вопросу о требовании России оплачивать поставки энергоносителей в рублях страны ЕС тоже еще не приняли окончательного решения. Иными словами, Европа расколота надвое», — подчеркнул он.

Экономист добавил, что объем российского газа в энергетической корзине разных стран заметно отличается. Например, Германия приобретает около 40 процентов голубого топлива у Москвы, Франция — четверть, а Италия — порядка половины. Другие государства, включая Великобританию и Испанию меньше зависят от российского ресурса.

Однако существует ряд стран, которые прочти полностью зависят от газа Москвы. Среди них Северная Македония, Босния и Герцеговина и Молдавия. При этом Финляндия и Сербия импортируют порядка 90 процентов газа из России. По мнению Карагеля, Европа не сможет оперативно избавиться от газовой зависимости от Москвы.

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Марина Совина
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