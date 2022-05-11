В Молдавии заявили об «очень драматичной» ситуации в энергетике

Президент Молдавии Санду назвала ситуацию в энергетике страны «очень драматичной»

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала TVR Moldova заявила, что рост стоимости на энергоресурсы повлиял на цены других товаров. По ее словам, на данный момент нет предпосылок для удешевления газа.

Санду назвала ситуацию в энергетике Молдавии «очень драматичной» и отметила, что необходимо принимать правильные решения не только с точки зрения энергетической независимости страны, но и с точки зрения покупательной способности граждан. Она отметила, что цены на энергоресурсы «очень выросли» и это привело к увеличению цен по цепочке и на остальные продукты.

«К сожалению, мы не видим предпосылок для снижения цен, поэтому вопрос энергоэффективности для нас очень важен, мы зависим от рыночных цен на ресурсы», — признала политик.

Глава государства добавила, что властям следует учитывать интересы и граждан, и экономики страны. Санду объяснила, что высокая цена энергоресурсов влечет за собой рост стоимости производства товаров и уменьшение конкурентоспособности продукции.

Ранее Молдавия оценила срок исчерпания запасов газа без поставок из России. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что энергоресурса хватит на месяц.