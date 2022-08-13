Бузова пропала после вылета в горы

Телеведущая Бузова пропала после вылета на вертолете в горы

Телеведущая и певица Ольга Бузова пропала на отдыхе и уже сутки не выходит на связь после вылета на вертолете в горы. Об этом сообщает StarHit.

Последний раз, выходя на связь, певица сообщала о грядущем путешествии и выглядела счастливой. Однако затем связь с ней резко оборвалась. «Алло, я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время — встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому надо наполниться новыми эмоциями! Я отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека», — заявила она.

Издание попыталось связаться с Бузовой, однако она оказалась недоступна. Ситуацию не смог прояснить и ее пиар-менеджер Антон Богославский.

«Мы пока не знаем, что с Ольгой, но вся ее команда очень волнуется. Последний раз я общался с ней вчера днем перед полетом, после этого связь пропала. Пока выясняем, что случилось», — сказал он.

Ранее в августе Ольга Бузова поделилась роликом в откровенном образе и вызвала споры среди фанатов. Знаменитость выложила видео, на котором запечатлена в номере отеля Rixos в Сочи. На размещенных кадрах артистка вышла на балкон в белом халате, после чего разделась, оголив грудь.