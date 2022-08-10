Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бузова разделась на балконе отеля и вызвала споры в сети

Певица Ольга Бузова оголила грудь на балконе отеля Rixos и вызвала споры в сети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась роликом в откровенном образе и вызвала споры среди фанатов. Соответствующее видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость опубликовала ролик, на котором она запечатлена в номере отеля Rixos, расположенном в Сочи. На размещенных кадрах артистка выходит на балкон в белом халате, после чего раздевается, оголяя грудь. «Наконец-то я добралась», — подписала она пост, который набрал 463 тысячи просмотров.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Бузовой, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Так, некоторые фанаты раскритиковали поведение исполнительницы. «Людям внизу было бы не очень приятно увидеть вас голую», «Кого вы пытаетесь соблазнить?», «Русская Бритни Спирс», «Не слишком ли откровенно?», «Какой стыд», —` высказывались они.

В то же время другие поклонники восхитились внешним видом певицы. «Красотка», «Оля, хорошего отдыха», «Красивое видео», «Выглядишь прекрасно», «Не слушай завистников», «Оля, какая красота», «Просто супер», «Прекрасная», — писали пользователи сети.

В июле Ольга Бузова продемонстрировала лицо без макияжа и фильтров после пройденной процедуры плазмолифтинга, которая, по ее словам, увлажняет и подтягивает кожу. «Хочу вам показать лицо после плазмолифтинга без фильтров. То есть видите, синяков нет. (...) Собственно, такая красотка помчала дальше», — поделилась своими впечатлениями артистка.

Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Россия перевезла оружие через турецкие проливы вопреки запрету
Определен уровень финансовой грамотности российских пользователей сети
Роднина оценила лишение госнаград фигуристов из Литвы за участие в шоу Навки
В рейтинге стоимости коттеджей Москву обогнал только один регион
Названо последствие запрета на выдачу виз для проживающих в ЕС россиян
На Украине пожаловались на блокировку связанных с «Азовом» страниц в соцсетях
В российском городе мужчина с оружием захватил подвал и отключил жильцам воду
Раскрыта новая локация для строительства завода Tesla
Эзра Миллер тайно снялся в дополнительных сценах «Флэша»
Скопинского маньяка заподозрили в сокрытии убийства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.