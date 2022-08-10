Бузова разделась на балконе отеля и вызвала споры в сети

Певица Ольга Бузова оголила грудь на балконе отеля Rixos и вызвала споры в сети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась роликом в откровенном образе и вызвала споры среди фанатов. Соответствующее видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость опубликовала ролик, на котором она запечатлена в номере отеля Rixos, расположенном в Сочи. На размещенных кадрах артистка выходит на балкон в белом халате, после чего раздевается, оголяя грудь. «Наконец-то я добралась», — подписала она пост, который набрал 463 тысячи просмотров.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Бузовой, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Так, некоторые фанаты раскритиковали поведение исполнительницы. «Людям внизу было бы не очень приятно увидеть вас голую», «Кого вы пытаетесь соблазнить?», «Русская Бритни Спирс», «Не слишком ли откровенно?», «Какой стыд», —` высказывались они.

В то же время другие поклонники восхитились внешним видом певицы. «Красотка», «Оля, хорошего отдыха», «Красивое видео», «Выглядишь прекрасно», «Не слушай завистников», «Оля, какая красота», «Просто супер», «Прекрасная», — писали пользователи сети.

В июле Ольга Бузова продемонстрировала лицо без макияжа и фильтров после пройденной процедуры плазмолифтинга, которая, по ее словам, увлажняет и подтягивает кожу. «Хочу вам показать лицо после плазмолифтинга без фильтров. То есть видите, синяков нет. (...) Собственно, такая красотка помчала дальше», — поделилась своими впечатлениями артистка.