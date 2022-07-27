Певица Ольга Бузова показала лицо без макияжа и фильтров после процедуры плазмолифтинга

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала лицо без макияжа и фильтров после посещения врача-косметолога. Соответствующими видео она поделилась в сторис своего Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость рассказала, что в четвертый раз решилась на плазмолифтинг. «Я сдала кровь, и ее отправили в центрифугу. (...) Что дает плазма: увлажняет и подтягивает кожу, делая ее более красивой и гладкой», — рассказала поп-исполнительница и добавила, что также применяет данную методику для кожи головы.

На последующих кадрах звезда продемонстрировала подписчикам результат пройденной процедуры. «Хочу вам показать лицо после плазмолифтинга без фильтров. То есть видите, синяков нет. (...) Собственно, такая красотка помчала дальше», — поделилась своими впечатлениями артистка.

Ранее в июле Ольга Бузова выступила на фестивале VKFest, который состоялся в московском Парке Горького, и подверглась критике в сети. Поп-исполнительница вышла на сцену в облегающем комбинезоне с анималистичным принтом, оформленном кристаллами и обнажающими тело вырезами.