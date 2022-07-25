Бузову в облегающем комбинезоне с вырезами сравнили с колбасой в сети

Бузова выступила на VKFest в облегающем комбинезоне с вырезами и нарвалась на критику

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новыми фото и видео в откровенном наряде и нарвалась на критику в сети. Соответствующий пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что знаменитость выступила на фестивале VKFest, который состоялся в московском Парке Горького. Поп-исполнительница вышла на сцену в облегающем комбинезоне с анималистичным принтом, который оформлен кристаллами и обнажающими тело вырезами. При этом волосы артистки собраны в хвост, а на лицо нанесен яркий мейкап.

Подписчики не оценили внешний вид Бузовой и обругали ее в комментариях под публикацией, которая набрала больше 80 тысяч лайков. Некоторые поклонники сравнили наряд певицы с колбасой. «Колбаска-вязанка», «Оля, ну найми ты уже нормального стилиста. С такими деньгами так дешево выглядеть — это смешно», «Кто ее так наряжает?», «Какой ужасный образ», «Безвкусица», — высказывались фанаты.

Ранее Ольга Бузова разместила другой снимок и рассмешила фанатов. На снимке знаменитость позировала топлес, сидя на кровати и широко раздвинув ноги. При этом ведущая прикрывала обнаженную грудь мобильным телефоном и чашкой, в которую свисала прядь ее волос.