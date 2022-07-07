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Поза Бузовой топлес на новом фото рассмешила фанатов

Певица Ольга Бузова снялась топлес и подверглась критике в сети за фото с волосами в чашке

Фото: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась откровенным фото и подверглась критике в сети. Соответствующий кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованном снимке 36-летняя поп-исполнительница позирует топлес, сидя на кровати и широко раздвинув ноги. При этом звезда прикрывает обнаженную грудь мобильным телефоном и чашкой, куда свисает прядь ее волос.

Подписчиков рассмешила поза Бузовой в новой публикации, которая набрала более 66 тысяч лайков. «Оля предпочитает кофе с волосами», «Волосы в чашке — это такая задумка?», «Чай со вкусом волос», «Надеюсь, что в чашке нет кофе, а только волосы», «Очень люблю Олю, но волосы в чашке... Я бы перефоткалась», — высказывались фанаты.

В июне Ольга Бузова выложила фото с отдыха в Южной Африке и возмутила поклонников. Артистка снялась спиной к фотографу на фоне природы в костюме ярко-розового цвета, распустив при этом длинные волосы. На размещенных снимках видно, что знаменитость задрала мини-юбку, показывая тем самым нижнее белье в тон одежды. Подписчики не оценили позу артистки, а также оказались озадачены ее поведением.

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Мария Винар
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