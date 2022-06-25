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Бузова задрала юбку и показала нижнее белье

Певица Бузова задрала юбку для фото, показав тем самым нижнее белье, и возмутила фанатов

Фото: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась откровенными фотографиями с отдыха в Южной Африке и возмутила поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поп-исполнительница снялась спиной к фотографу на фоне природы в костюме ярко-розового цвета, распустив при этом длинные волосы. На размещенных снимках видно, что знаменитость задрала мини-юбку, показывая тем самым нижнее белье в тон одежды.

Подписчики не оценили позу артистки, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под постом. «Может хватит?», «У Оли единственный способ привлечь внимание», «Интересно, что с ней? Почему она так себя ведет?», «А почему не голая?», «Очень пошло и дешево», «Все хорошо, но зачем пятую точку показывать-то, или уже нечем завлекать», — высказывались фанаты.

Ранее Ольга Бузова показала лицо без косметики и удивила фанатов. 36-летняя знаменитость опубликовала несколько фото и видео со съемок нового сезона развлекательного шоу «Звезды в Африке». На кадрах певица предстала перед камерой в спортивном джемпере красного цвета, поверх которого были надеты черная жилетка и куртка. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в низкий пучок.

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Карина Черных
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