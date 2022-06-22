Бузова показала лицо без макияжа и удивила фанатов

Российская певица Ольга Бузова на съемках показала лицо без макияжа и удивила фанатов

Российская телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова показала лицо без косметики и удивила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость опубликовала несколько фото и видео со съемок нового сезона развлекательного шоу «Звезды в Африке». На кадрах певица предстала перед камерой в спортивном джемпере красного цвета, поверх которого были надеты черная жилетка и куртка. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в низкий пучок.

Поклонники оценили внешний вид Бузовой и принялись ей писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 44 тысяч лайков. «Оля, ты такая красивая без фильтров и макияжа», «Без мэйка классная», «Красотка!», «Без макияжа — огонь», «И правда, без фильтров очень милая!», «Олечка, ты прекрасна даже без макияжа и фильтров», «Естественная Оля», — высказывались они.

Ранее в июне Ольга Бузова заявила о желании вновь сыграть в театре снимком в нижнем белье. «Согласитесь, что театр — это особая магия? Для меня всегда это невероятные и завораживающие чувства, эмоции. Я рада, что у нас в России эта культура жива, несмотря ни на что, и не только в столице, но и в регионах. Я очень надеюсь продолжить новый для себя путь в этом направлении», — подписала она публикацию. Подписчики неоднозначно отреагировали на высказывание и фото певицы.