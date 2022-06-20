Бузова заявила о желании вернуться в театр снимком в белье

Певица Ольга Бузова заявила о желании вновь сыграть в театре снимком в нижнем белье

Российская телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова заявила о желании вновь вернуться в театр снимком в откровенном образе и вызвала споры в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

З6-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором она позирует в черном нижнем белье — высоких трусах и бюстгальтере с кружевными вставками. Образ она дополнила розовыми туфлями-лодочками на каблуке. «Согласитесь, что театр — это особая магия? Для меня всегда это невероятные и завораживающие чувства, эмоции. Я рада, что у нас в России эта культура жива, несмотря ни на что, и не только в столице, но и в регионах. Я очень надеюсь продолжить новый для себя путь в этом направлении», — подписала она публикацию.

Известно, что Бузова играла в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького. Однако после назначения нового генерального директора театра певица больше не выходила на сцену.

Подписчики неоднозначно отреагировали на новую фотографию певицы. «Дорогая, у тебя все получится во всех направлениях, так что иди дальше», «Богиня красоты», «Красавица Бузова спасет театр», — хвалили фанаты в комментариях. «Еще немного и она разденется», «Оля и театр — несовместимые вещи», «А что не голая?», «Театр — это не публичный дом и не кабаре», — возмутились другие пользователи.

В декабре 2021 Ольга Бузова заявила о готовности вернуться в спектакль «Чудесный грузин». Артистка положительно отреагировала на то, что покинувший МХАТ худрук Эдуард Бояков не исключил, что отмененная там пьеса может быть восстановлена в его новом театре. «Это большая и шикарная постановка. Спектакль с невероятной историей, наделавший крайне много шума, желающих на него пойти очень много. Поэтому, конечно, этот спектакль нужно возвращать к жизни», — высказалась Бузова. Она заверила, что готова продолжить играть роль в данной постановке в новом театре Боякова.