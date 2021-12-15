Ольга Бузова заявила о готовности вернуться в спектакль «Чудесный грузин»

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о готовности снова сыграть в спектакле «Чудесный грузин». Об этом она рассказала в интервью для KP.RU.

Артистка положительно отреагировала на то, что покинувший МХАТ худрук Эдуард Бояков не исключил, что отмененная там пьеса может быть восстановлена в его новом театре. «Это большая и шикарная постановка. Спектакль с невероятной историей, наделавший крайне много шума, желающих на него пойти очень много. Поэтому, конечно, этот спектакль нужно возвращать к жизни», — высказалась Бузова. Она заверила, что готова продолжить играть роль в данной постановке в новом театре Боякова.

Ранее театральный режиссер, бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал о будущем спектакля «Чудесный грузин», в котором была задействована Ольга Бузова. Экс-худрук МХАТа заявил, что собирается основать новый негосударственный театр, название которого пока не раскрывается.