Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Ольга Бузова заявила о готовности вернуться в спектакль «Чудесный грузин»

Ольга Бузова заверила, что готова сыграть в восстановленной постановке «Чудесный грузин»
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о готовности снова сыграть в спектакле «Чудесный грузин». Об этом она рассказала в интервью для KP.RU.

Артистка положительно отреагировала на то, что покинувший МХАТ худрук Эдуард Бояков не исключил, что отмененная там пьеса может быть восстановлена в его новом театре. «Это большая и шикарная постановка. Спектакль с невероятной историей, наделавший крайне много шума, желающих на него пойти очень много. Поэтому, конечно, этот спектакль нужно возвращать к жизни», — высказалась Бузова. Она заверила, что готова продолжить играть роль в данной постановке в новом театре Боякова.

Ранее театральный режиссер, бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал о будущем спектакля «Чудесный грузин», в котором была задействована Ольга Бузова. Экс-худрук МХАТа заявил, что собирается основать новый негосударственный театр, название которого пока не раскрывается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Ведущие страны ЕС выступили против новых антироссийских санкций
Путин назвал отношения России и Китая образцом для XXI века
Видео популярного блогера с ездой по торговому центру оказалось постановочным
Дедушка случайно убил внучку во время семейного путешествия
Психиатр рассказал о лечении постковидного синдрома
Ани Лорак вышла на сцену в платье без белья и разозлила поклонников
В Петербурге студент с шизофренией угрожал устроить теракт в вузе
Укравшая миллионы рублей из банка россиянка рассказала о шантаже
Психиатр рассказал о частых визитах пациентов с постковидным синдромом
В Москве аферист выманил у учительницы миллионы рублей за эротическое видео
Олимпийская чемпионка призвала россиян сортировать мусор
Раскрыто состояние украинских МиГ-29
Легендарный инвестор из США назвал способ выгодно вложить миллион рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter