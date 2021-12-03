Спектакль с участием Бузовой захотели вернуть

Театральный режиссер, бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков в интервью RTVI рассказал о будущем спектакля «Чудесный грузин», в котором была задействована певица и телеведущая Ольга Бузова.

Экс-худрук МХАТа рассказал, что собирается основать новый негосударственный театр, чье название пока не раскрывается. В его программу Бояков захотел включить спектакли «Красный Моцарт» и «Лавр». Он также рассказал о планах вернуть постановку с участием певицы.

«Спектакль "Чудесный грузин", в котором Ольга играет небольшую эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и, может быть, мы его тоже восстановим. Я думаю, что она будет с нами, если мы ее позовем», — допустил возвращение Бояков.

Новый глава театра Владимир Кехман отменил спектакль «Чудесный грузин» «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений». По его словам, гонорар Бузовой является несоразмерным с продажами билетов на постановку.

Кехман стал генеральный директором МХАТа им. Горького 27 октября. После этого из театра были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов. Позже МХАТ покинул художественный руководитель Эдуард Бояков.