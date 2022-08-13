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В МИД России отреагировали на задержание сотрудников «Известий» в Эстонии

Захарова заявила, что посольство в Эстонии контролирует ситуацию с задержанием журналистов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание журналистов «Известий» в Эстонии. Ее слова приводит издание «Известия».

По словам представителя ведомства, российское посольство в Эстонии держит на контроле ситуацию с задержанными журналистами и предпринимает все необходимое для содействия им.

«Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник», —сказала Захарова.

Ранее сообщалось о задержании съемочной группы в Эстонии. Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. К ним подошли сотрудники полиции и показали корреспонденту фотографию, на котором она снимает танк. По данным издания, съемочную группу отвезли в отдел полиции. Сейчас сотрудники издания ждут представителя миграционной службы. В чем их обвиняют — неизвестно.

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Марина Совина
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