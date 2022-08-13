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В Совфеде осудили позицию Европы по обстрелам Запорожской АЭС

Сенатор Пушков заявил о недоумении от отношения Европы к атакам ВСУ на ЗАЭС
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков высказался об обстрелах Запорожской АЭС, которые осуществляют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков осудил позицию Европы по обстрелам ЗАЭС и заявил, что отношение Запада к этому вопросу вызывает недоумение.

«США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль?» — возмутился представитель Совфеда.

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Марина Совина
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