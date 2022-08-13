В Приднестровье семилетняя девочка от скуки сожгла квартиру и попала на видео

В Приднестровье семилетняя девочка от скуки сожгла свою квартиру, пострадали шесть человек

В Приднестровье семилетняя девочка от скуки сожгла свою квартиру. Последствия инцидента и эмоциональный рассказ ребенка попали на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в приднестровском городе Бендеры. По словам девочки, ей было скучно, поэтому она подожгла бумагу, игрушки и другие вещи. В результате огонь начал распространяться по квартире. Мать девочки, спавшая в момент начала пожара, проснулась и попыталась потушить возгорание водой из ведер, однако ей это не удалось.

На кадрах с последствиями пожара видно, что квартира полностью выгорела. Вещи и мебель уничтожены огнем. По информации Telegram-канала 360, пожар перекинулся на подъезд. В результате происшествия пострадали шесть человек, один из них в реанимации.

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