Россиян предупредили о штрафах за курение в запрещенных местах дома

Юрист Безделин предупредил о штрафе от 500 до 1,5 тысячи рублей за курение на балконе

Юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин напомнил, что существует множество запрещенных для курения мест. Однако среди них неочевидные — подъезд дома, территория рядом с ним и даже балкон. За такое нарушение грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, передает «Прайм».

Нарушителей могут оштрафовать, если заметившие их соседи вовремя сообщат об этом полиции, предупредил россиян юрист. В частности, российское законодательство (ч. 1 ст. 12 Закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ) предполагает наказание за курение табака в межквартирных лестничных площадках, лестницах, чердаках и других помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг.

Запрет на курение также распространяется на транспорт, включая поезда дальнего следования, суда, находящиеся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров. Кроме того, не разрешено курить в помещениях для оказания бытовых услуг и торговли, помещениях рынков и в нестационарных торговых объектах. На улице необходимо соблюдать расстояние не менее пятнадцати метров от входов в здания железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов и метро.

Безделин подчеркнул, что за курение в запещенном месте россиянину грозит штраф от 500 до 1500 рублей. При этом любой человек имеет право обратиться в полицию «с целью привлечения к административной ответственности курильщика».

«Судебная практика по аналогичному спору различается, так как суды указывают, что истец должен доказать не только нарушенное неимущественное право, но и на причинение вреда здоровью действиями ответчика», — заключил эксперт.