Вице-премьер предрек рост потребления в России в этом году

Вице-премьер Белоусов заявил, что в этом году в России начнется рост потребления

Вице-премьер России Андрей Белоусов предрек рост потребления в России в этом году. Об этом он рассказал во время выступления на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта, передает РИА Новости.

«Скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, уже целый ряд признаков того, что это уже начинается», — сказал Белоусов. По его прогнозу, в следующем году рост продолжится, если «не произойдет ничего сверхъестественного».

При этом пик падения инвестиций в основной капитал в России придется на первое полугодие 2023-го. Как пояснил вице-премьер, это связано с несколькими факторами: доходы и прибыль в отраслях, а также ограничения по производству, импорту, оборудованию и прочему.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин назвал сроки перехода российской экономики к росту. По его словам, этого следует ожидать после третьего квартала 2022 года.