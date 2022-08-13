Главе Минюста США инициировали импичмент за обыски в доме Трампа
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, республиканка от штата Джорджия, сообщила, что инициировала процесс объявления импичмента главе Минюста страны Меррику Гарланду за обыски в доме экс-президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
«Я вношу на рассмотрение инициативу об импичменте Меррику Гарланду. Мы не можем терпеть подобного здесь, в Америке, где наши великие институты попираются с той целью, чтобы одержать верх над чьими-либо политическими оппонентами. Это не то, ради чего они существуют, и такого никогда не должно происходить», — рассказала она журналистам.
Конгрессвумен добавила, что Гарланд, являющийся в то же время генеральным прокурором, «злоупотребил своими полномочиями, дабы подвергнуть политическому преследованию оппонентов» нынешнего американского лидера Джо Байдена.
«Цель подобных действий — не допустить, чтобы [бывший] президент Трамп когда-либо вновь вернулся в Овальный кабинет», — объяснила Грин.
Обыски в имении Трампа прошли 8 августа. Он объяснил их возможным участием в выборах 2024 года. «После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — подчеркивается в заявлении политика.