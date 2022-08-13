Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Главе Минюста США инициировали импичмент за обыски в доме Трампа

Конгрессвумен США Грин инициировала импичмент главе Минюста Гарланду за обыски дома Трампа
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Marco Bello / Reuters

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, республиканка от штата Джорджия, сообщила, что инициировала процесс объявления импичмента главе Минюста страны Меррику Гарланду за обыски в доме экс-президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

«Я вношу на рассмотрение инициативу об импичменте Меррику Гарланду. Мы не можем терпеть подобного здесь, в Америке, где наши великие институты попираются с той целью, чтобы одержать верх над чьими-либо политическими оппонентами. Это не то, ради чего они существуют, и такого никогда не должно происходить», — рассказала она журналистам.

Конгрессвумен добавила, что Гарланд, являющийся в то же время генеральным прокурором, «злоупотребил своими полномочиями, дабы подвергнуть политическому преследованию оппонентов» нынешнего американского лидера Джо Байдена.

«Цель подобных действий — не допустить, чтобы [бывший] президент Трамп когда-либо вновь вернулся в Овальный кабинет», — объяснила Грин.

Обыски в имении Трампа прошли 8 августа. Он объяснил их возможным участием в выборах 2024 года. «После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — подчеркивается в заявлении политика.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России отреагировали на задержание сотрудников «Известий» в Эстонии
Главе Минюста США инициировали импичмент за обыски в доме Трампа
В программе Малышевой раскрыли способы избавления от изжоги без таблеток
МИД предостерег США от признания России «спонсором терроризма»
Финский ресторан прокомментировал сообщения об отдельной плате для русских
Бузова пропала после вылета в горы
В Центробанке допустили снижение цен на продукты
В США утвердили инициативы на миллиарды долларов для снижения инфляции
В МИД предупредили о страшных последствиях ударов по Запорожской АЭС
Нурмагомедов отреагировал на претензии Оливейры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.