Главе Минюста США инициировали импичмент за обыски в доме Трампа

Конгрессвумен США Грин инициировала импичмент главе Минюста Гарланду за обыски дома Трампа

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, республиканка от штата Джорджия, сообщила, что инициировала процесс объявления импичмента главе Минюста страны Меррику Гарланду за обыски в доме экс-президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

«Я вношу на рассмотрение инициативу об импичменте Меррику Гарланду. Мы не можем терпеть подобного здесь, в Америке, где наши великие институты попираются с той целью, чтобы одержать верх над чьими-либо политическими оппонентами. Это не то, ради чего они существуют, и такого никогда не должно происходить», — рассказала она журналистам.

Конгрессвумен добавила, что Гарланд, являющийся в то же время генеральным прокурором, «злоупотребил своими полномочиями, дабы подвергнуть политическому преследованию оппонентов» нынешнего американского лидера Джо Байдена.

«Цель подобных действий — не допустить, чтобы [бывший] президент Трамп когда-либо вновь вернулся в Овальный кабинет», — объяснила Грин.

Обыски в имении Трампа прошли 8 августа. Он объяснил их возможным участием в выборах 2024 года. «После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — подчеркивается в заявлении политика.